Un choix de chaussures important

Pour Manon Lambotte, la victoire finale au Challenge est d’ores et déjà assurée, avec une 9e victoire. "Je pensais découvrir un parcours rapide avec les 170 mètres de D+ annoncés, soit moins que la plupart des autres manches. Je décide donc de partir vite sur les trois premiers kilomètres. Un peu trop vite peut-être car je le paye ensuite. Il y a beaucoup de boue et je n'ai pas les bonnes chaussures. Malgré tout, je fais une bonne course et je pense avoir retrouvé mon niveau d'avant blessure", précise la gagnante.

La prochaine escale namuroise du Condrusien est prévue pour le 30 septembre lors des "Tîdges d'Havlondge".

Les résultats

7,3 km HOMMES : 1. Gregoire Valentin 27:52, 2. Dandoy Benjamin 28:21, 3. Monsieur Michael 29:37, 4. Masschaele Arnaud 30:05, 5. Dumont Igor 30:50 ; FEMMES : 20. Aerts Sophie 33:29, 26. Frison Klara 35:32, 35. Dussard Maya 37:24, 42. De Clercq Noemie 38:26, 58. Danloy Alison 41:23.

11,8 km : HOMMES : 1. Rodrique Jordane 42:54, 2. Dethier Julien 43:40, 3. Marechal Nathan 46:45, 4. Maes Laurent 48:03, 5. Florkin-Dans Gilles 49:17 ; FEMMES : 15. Lambotte Manon 52:24, 21. Dubois Rebecca 54:41, 27. Paulissen Sophie 55:59, 35. Bihain Fanny 58:47, 47. Lebon Sara 01:00:54