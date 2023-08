Première victoire de Saint-Denis

Derrière ce duo, Pironchamps qui a ramené la victoire de St-Marc, fait aussi une bonne opération. Les Farciennois reviennent à deux points de Saint-Marc qui occupe la troisième place avec 34 unités et une lutte de plus.

Précieux succès pour Clermont face à Planois. Deux formations qui luttent pour ne pas devoir prolonger la saison. Les Clermontois rejoignent Warnant et Pironchamps alors que Planois, avec une lutte de moins, garde Senzeilles, actuellement barragiste, à deux points.

Dans le bas du classement, on épinglera la première victoire de St-Denis; Condamnés à la relégation en promotion, les Bruyerois se sont serré les coudes et ont pu compter sur Dalaruelle, impérial du fond, pour vaincre Presgaux, qui ne pourra éviter les barrages. "On a été malmené en début de lutte et largué à 3-5. Nous avons alors rectifié le tir pour prendre les commandes et filer à 7-5 au repos. Après la pause, on a su garder les Fagnards à distance. On ne pouvait pas quitter la nationale 3 sans une victoire, lance Sébastien Massart. Pour le moral c'est important."

Vodelée a remporté le derby face à Villers-le-Gambon, avec un Sébastien Mine autoritaire et performant du fond.