Morren ne se laisse pas avoir sur l'Enfer du Viroin

Large victoire, sur le plus petit des parcours, pour Nicolas Macaret, qui termine avec près de 7 minutes d'avance sur Fabien Meresse et Cédric Magotteaux. Même constat chez les dames pour Margaux Rémy, 13e place du classement scratch sur l'une des épreuves les plus denses de la journée. Les chronos sont un peu plus serrés sur le 23 kilomètres, chez les hommes comme chez les femmes, où la victoire revient à Sébastien Thonet et Lucie Arno. "La victoire a été loin d'être facile. Je dois me battre avec Valerie Seveno, avec qui je fais une bonne partie de la course. Je suis finalement très contente de franchir la ligne en tête. Le parcours est vraiment génial, avec beaucoup de portions dans des single tracks et une organisation sans faille", raconte la gagnante.

L'arrivée de Maxence, le 22 juillet dernier, perturbe un peu le sommeil de la famille Morren-Cappelle. Cela n'empêche pas le jeune papa, Jérémy, de caracoler encore en tête des pelotons. "Dès le départ, Virgile Vandewalle prend les commandes, avec un de ses coéquipiers. Je suis derrière, au taquet. On court ensuite ensemble, on papote et je décide ensuite de mettre un tempo plus soutenu pour lâcher son pote et pour l'isoler. Ça fonctionne, il me suit et on fonce à vive allure dans les single de la région de Viroin. Deux bonnes bosses me permettent de marquer le coup et de creuser l'écart avec lui. Je creuse petit à petit, relâche un peu pensant que le trou est fait, avant d'entendre quelqu'un qui revient sur mes talons. J'ai peut-être un peu trop relâché. Il me dit de l'accrocher, mais c'est hors de question. Dans ma tête, je me dis que c'est plutôt lui qui va devoir m'accrocher", s'amuse Jérémy, qui parvient à reprendre le dessus pour finalement s'imposer. Après une victoire 48h plus tôt lors du Jogging de la Miaou, Hélène Dassy remet le couvert à Viroinval, avec 7 minutes d'avance sur sa première concurrente.

Sur le 42 kilomètres, Andreas Pahos afflige une correction au Français, Raphaël Leroy. Il faut dire qu'il l'a bien cherché... "Après avoir partagé les 17 premiers kilomètres avec le Français, il me dit: Le problème des Belges, c'est que vous avez du mal avec les bosses". Il n'en fallait pas plus pour me chauffer. Cette petite phrase reste dans un coin de ma tête jusqu'à la prochaine bosse où je décide de lui dire au revoir, et de lui montrer à quel point les bosses passent bien", sourit le traileur carolo. Raphaël se contente donc de la seconde place, avec près de 14 minutes dans les dents. Chez les dames, jolie victoire pour Flavie Dupagny, qui s'octroie une large victoire.

Un peu moins populaire car beaucoup plus spécifique, le 60 kilomètres est remporté par Benny Keuppens et la Française Julie Gretry.

Les résultats

15 km : HOMMES : 1. Macaret Nicolas 01:13:18, 2. Meresse Fabien 01:20:23, 3. Magotteaux Cedric 01:20:47, 4. Van Belle Maxime 01:21:33, 5. Barbiere Franck 01:22:28 ; FEMMES : 13. Remy Margaux 01:30:52, 23. Lesueur Nadege 01:36:53 ; 33. Smal Aurore 01:40:44, 40. Julie Julie 01:42:59, 42. Burne Sophie 01:43:56

23 km : HOMMES : 1. Thonet Sebastien 01:57:22, 2. Rutten Tom 01:59:16, 3. Drygalski Tom 01:59:22, 4. Tilmant Grégoire 01:59:38, 5. Casse Mathieu 02:00:31 ; FEMMES : 27. Arno Lucie 02:21:50, 35. Seveno Valerie 02:23:39, 49. Triffaux Laurence 02:30:11, 51. Bodaux Stephanie 02:30:17, 58. Scieur Charlotte 02:33:55.

33 km : HOMMES : 1. Morren Jeremy 02:47:31, 2. Vandewalle Virgile 02:48:23, 3. Gossiaux Renan 02:57:48, 4. Larnicol Ewen 03:03:06, 5. Demily Johann 03:17:51 ; FEMMES : 12. Dassy Helene 03:40:34, 17. Defrance Aurore 03:47:31, 25. Patris Perrine 03:58:42, 29. Docquier Melissa 04:02:28, 30. Stelandre Justine 04:03:08

42 km : HOMMES : 1. Pahos Andreas 03:47:38, 2. Leroy Raphael 04:01:30, 3. Raucy Emmanuel 04:26:49, 4. Van Ruysevelt Nicolas 04:30:00, 5. Kisiela Cedric 04:31:00 ; FEMMES : 14. Dupagny Flavie 05:04:43, 28. Ghislain Benedicte 05:45:44, 30. Denis Nathalie 05:58:50, 32. Robben Siegried 06:01:00, 37. Marot 06:12:27.

60 km : HOMMES : 1. Keuppens Benny 06:14:18, 2. Franche Florentin 06:25:21, 3. Quiniet Pierre 06:29:21, 4. Francois Bertrand 06:31:33, 5. Jodogne Raphael 06:38:36 ; FEMMES : 7. Gretry Julie 06:47:27, 30. Masson Celine 08:05:16, 36. Legendre Ninon 08:19:08, 40. Dupuis Juliette 08:33:08, 57. Looten Marie 10:27:41.