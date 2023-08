Miaou : Dassy et Ernoux, le podium partagé

Place à la 39e édition d'un monument, le Jogging de la Miaou, dimanche matin. Le chapiteau est encore chaud bouillant de la veille quand les premiers athlètes débarquent, baskets aux pieds. L'objectif, parcourir les 5 ou les 11 kilomètres programmés et être les plus rapides possible. Sur le petit parcours, Jérôme Lechien, leader du Challenge de la Ville de Namur, dont fait partie l'épreuve, annonce la couleur: il voit Luca Mommart décrocher la victoire. Il faut dire que le jeune athlète Trakks ne fait que progresser. Il s'impose avec une confortable avance sur Jérémy Wanet et Aurélien Didier. "Je décide de démarrer avec le groupe assez calmement. Suite aux changements d'allure imposés, cela casse doucement, et je me retrouve seul avec Aurélien. Après 2,8 kilomètres, je décide d'accélérer et je parviens à me détacher pour finalement terminer les deux derniers kilomètres en solo", commente le vainqueur. De retour de blessure après plusieurs mois de pause, Elise Taminiau devant Alice Herin et Maëlys Libois. "Durant les deux premiers kilomètres, je vois quelques autres athlètes féminines à mes côtés. Je parviens ensuite à faire ma place sur ce chouette parcours", raconte l'athlète de l'Athlétique Club Couvinois.