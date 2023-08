Encore une édition record pour le TC Spy

Face à une météo défavorable, le club avait rarement connu autant de pluie pour son tournoi, à la mi-août. "En 40 ans de carrière, c’est la première fois qu’il pleut comme ça. Sur les dix jours de tournoi, il en a plu neuf", confirme le juge-arbitre, qui ne comptait pas pour autant de retard dans le déroulement du tournoi.

Avec un rythme effréné de 40 matchs par jour, le club de Jemeppe-sur-Sambre a pu compter sur le soutien de ses voisins pour accueillir certaines rencontres. Au total, 70 matchs ont été envoyés dans des clubs aux alentours. "Les terrains en brique pilée ont été impraticables durant cinq jours. Je remercie les clubs de la Bruyère, Tamines et les Alloux de nous avoir prêtés des terrains."

Hormis les tableaux féminins en 25.1 et 35.1, le tournoi a logiquement ouvert toutes ses catégories. Le tableau principal du Messieurs 35.1, qui a vu Michael Cops triomphé, affichait lui aussi complet. "On a plus de 30 joueurs en Messieurs 3 et 4. Les catégories Messieurs 5 et 6 comptent elles, plus de 40 joueurs ! Même dans les plus petits tableaux, j’ai assez de joueurs pour jouer au moins une demi-finale."

Les joueurs locaux se sont également démarqués, à l’image de Manon Leblanc qui a remporté la catégorie Dames 3 ou encore Philippe Luyckx qui a remporté la finale du Messieurs 45.2

63 clubs présents

En multipliant les éditions records, le Tennis Club de Spy se forge une réputation. Des joueurs venus de toute la Wallonie viennent disputer le tournoi. "63 clubs différents sont présents. C’est énorme. Les joueurs viennent de partout. Certains du Hainaut, d’autres du Brabant. Le tournoi se démocratise", constate Georges Focroulle.