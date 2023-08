Pas de P4 pour Fraire

Le président, Freddy Blavier, le confirme: "C’est une immense déception, surtout pour nos jeunes, expose le responsable frairois. Notre CQ Mme Deravet ne donne plus de nouvelles après sa démission. Le club est sain financièrement mais n’alignera pas de formation adulte". La CQ, malgré de multiples contacts, n’a jamais daigné donner son avis sur la question. Le comité local semble avoir deux camps différents. "Voilà un an que le club s’est recréé et devoir en arriver là est bien triste" conclut-il

CYCLISME

Un titre national pour Marchovelette!

Le club Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette a obtenu un titre de championne de Belgique avec la Couthinoise Camille Daix, qui s’est imposée ce dimanche chez les filles de 13 ans.

Deux médailles pour Demeulemeester

La jeune Namuroise Laurine Demeulemeester a terminé 2e du Championnat de Belgique des filles de 13 ans et 3e de l’épreuve du contre-la-montre.

VTT

Jamin 56e du Mondial

Antoine Jamin n’a pas obtenu le Top 10 au Championnat du Monde de VTT. Il a terminé l’épreuve des juniors à la 56e place.

Abandon pour Detilleux

Victime d’une chute sur l’épreuve de short-track, Emeline Detilleux ne s’est pas présentée dans les meilleures conditions sur le Mondial de cross-country, blessée aux mains. Elle n’a pas terminé l’épreuve.