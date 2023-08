Une participation stable à Haillot

Le tournoi estival de simples du TC Haillot est systématiquement synonyme d'une participation massive. L'édition 2023 n'a pas fait pas exception à la règle puisque pas moins de 435 joueurs ont participé à la compétition. Un chiffre similaire à l'édition de 2022 même si les catégories se sont remplies différemment. " Cette année nous avons eu moins de jeunes, environ 70 joueurs, et de moins en moins de dames qui, manifestement se tournent massivement vers le padel. Fort heureusement, les hommes compensent cette baisse de participation ce pour quoi nous restons stables en termes de participation, constate l'homme-fort du club, Eric Mazy., Si nous limitons les inscriptions comme d'autres clubs? Non, car il y a souvent pas mal de désistements. Les joueurs peuvent le faire jusqu'au lundi précédant le début du tournoi, jusqu'à 20 heures. Ce fut justement le cas avec le Messieurs 1, puisque treize joueurs ont annulé leur inscription très tard’. Un messieurs 1 particulièrement attractif car une nouvelle fois, le club proposait version 4 étoiles du Belgian Circuit, avec un prize-money de 3150€. De quoi attirer de fameux joueurs malgré la concurrence d'un tournoi similaire cinq étoiles à La Hulpe et d'autres un peu moins huppés: