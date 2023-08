Arbitre: M. Cools.

Buts: Romero (1-0, 37e et 2-0, 59e).

Cartes jaunes: Chirishungu-Lundjuire, Poncelet.

NINOVE: Van der Perren, Lopes, De Bauw, Hertveldt, Romero, Mariën, Emhandi, Bourguignon, Chirishungu-Lundjuire, Bael, Meert.

CINEY: Monteleone, Bruckner, Poncelet, Hanneuse (60e Despas), Fondaire, Michels (60e Herbiet), Antoine, Otte, Gaziaux (75e Boudjemaa), Bukasa (60e Arnauts), Lambrechts (46e Claude).

Légèrement dominés lors du premier acte, Les Bleus ont tenu bon jusqu'à la 37e et le but d'ouverture signé Romero. En début de seconde période, les joueurs locaux ont mis la pression et ont fait le break par le même Romero avant l'heure de jeu. Ciney n'a jamais baissé les bras et aurait pu faire douter son adversaire, mais le but cinacien annulé sur un hors-jeu inexistant à la 75e a pesé lourd dans la balance, comme le disait Mattéo Monteleone, le portier cinacien. "Si ce but avait été validé, qui sait ce qu'il se serait passé. À 2-1, nous aurions pu les faire douter et peut-être revenir dans la partie. C'est dommage, mais pas dramatique. On peut être honnête en disant que Ninove a a été meilleur que nous et que nous avons un peu subi. Mais, nous avons livré une bon match et, c'est important dans le cadre de notre préparation."