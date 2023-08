Senzeilles s'offre une bouffée d'oxygène

Huitième, Senzeilles a signé deux succès et engrangé cinq points qui lui permettent de garder un oeil sur la septième place. Samedi, pourtant, les Cerfontainois, privés de Dussard, ont dû cravacher pour s'imposer face à Clermont. "C'est incroyable lance Jordan Jassogne. On a été mené toute la lutte et finalement on s'impose sur le fil., sur les livrées de Laurent Gobron. On a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Pour le moral c'est un succès important."

Le lendemain face à Vodelée, les Senzeillois, qui devaient composer sans Gobron et Dussard, remplacé par Vincent Speleers, ont fait le plein, ne laissant que des miettes à leurs invités.