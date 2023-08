Cartes jaunes: Devaux, Defresnes, Teklak.

Buts: Meziani (1-0, 35e), Fastrez (1-1, 77e), Granville (1-2, 79e).

ONHAYE: Verbruggen, Granville, Gillis (68e Steeno), Guiot (55e Kembi), Gillain, Leclef (46e Fastrez), Bastin, Lorenzon, Lambert, Teklak (77e Defresne), Guerri.

"On se méfiait de cette équipe de Péruwelz qui avait éliminé de belle manière Couvin qui évolue dans notre championnat de D3. On se doutait que ça allait être difficile et tout s’est vérifié !" Léopold Granville et les visiteurs d’Onhaye ont poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final de leur duel à Péruwelz car rien n’a été simple pour la D3 namuroise chez la P1 hennuyère qui a d’ailleurs mené au score grâce à l’opportunisme de Meziani à la 35e. "C’est moi qui suis fautif sur le 1-0, disait Granville. Je mets dans l’embarras mon gardien en lui donnant un mauvais ballon… Je me devais de réagir !" C’est lui qui permettait à ses couleurs de s’extirper définitivement du piège péruwelzien en reprenant, à la 79e, un coup-franc ! Deux minutes plus tôt, il y avait eu l’égalisation, œuvre de son acolyte de l’axe central, Fastrez déviant de la tête un autre coup-franc.