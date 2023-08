Cartes jaunes: Van Hyfte, Gaux.

Buts: Gaux (1-0, 15e), Baudoin (2-0, 69e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte (86e, Jaspard), Sleeuwaert, Gauchet (58e, Paquet), Palate, Smal, Rosy (86e, Adam), Rouffignon, Marion (70e, Kinif), Gaux (58e, Baudoin).

KALKEN: Smekens, De Wilde, Vrijens, Caryn (70e, Van der Eedt), Baes (70e, Aps), Heirwegh, De Brabander (46e, Buyl), De Corte (70e, Janssens), Bonny, Elewaut, Keisers (46e, Cnockaert).

"On a bien débuté le match avec une occasion concrétisée rapidement" confie Laurent Gomez. En effet, très vite Smal et Gauchet montraient la voie à suivre. Face au jeu rugueux des Flandriens, les visités menaient la danse avec l'ouverture du score signée Gaux (1-0, 15e). Le mileu de première période passée, Kalken se montrait plus entreprenant mais devait attendre la 35e pour se créer une première et réelle occasion sur coup franc de De Branbander bien détourné par Paulus. "On a alors manqué un peu de compacité dans le milieu de terrain, signale Laurent Gomez. Il est certain qu'il aurait été plus sage de doubler le score plus rapidement mais on est encore en pleine préparation".

La seconde période fut quelque peu moins attrayante mais une fois encore Meux avait la maîtrise du jeu. Si Kalken tentait de revenir (timidement) au score, il était mis K.-O. à la 69e lorsque Baudoin, qui venait d'entrer au jeu, amenait le 2-0. Par la suite Meux gérait les échanges sans difficulté. 3Ce fut meilleur en seconde période conclut Laurent Gomez même si on n'a pas encore pu produire le fot qu'on espérait. Mais là, on s'est montré solide et surtout pas pris de but".

Ce mercredi à 19h30 Meux reçoit en amical le Sporting de Charleroi B de Frank Defays