Saint-Servais à deux points du premier descendant

St-Servais, qui avait choisi de laisser Marc Everaerts sur le banc, a une fois de plus joué avec son bonheur. "Les conditions de jeu étaient compliquées et on ne voyait pas toujours la balle", lance Marc. Malmenés en début de lutte (3-2 et 4-3), les Namurois profitaient de leurs services pour pousser les frappeurs locaux à la faute et renverser la vapeur: 4-7. Au second acte, la bande à Merveille restait aux commandes et s'envolait à 7-11. "Bremels, le grand milieu local s'est subitement réveillé, avec plusieurs rechas entre les perches. Il n'a plus fait une chasse." Les Hennuyers ont aligné les jeux pour filer au but sans autre concession. Saint-Servais est rejoint par Genappe et se retrouve huitième avec deux points d'avance sur Brussegem, le premier descendant.