Arbitre: Michaël Jacques

Cartes jaunes: Niangbo, Thielemans, Geurde, Cornet, Nachtergaele, Van Roy,

Carte rouge: Thielemans (2e cj)

Buts: Said (1-0, 11e), Perseo (23e, 2-0), Cornet (3-0, 46e), Cornet (4-0, 53e), Cornet (5-0, 83e)

ROCHEFORT: Lentz, Perseo, Ouedraogo, Said, Senga (45e, Micha), Akwasi (45e, Gosselain ; 80e, Gasparoto), Cornet, Geurde (80e, Étienne), Lazitch (45e, Remy), Fiore

VILLERS-LA-VILLE: Serez, Delahaye (45e, Godfroid), Mbala (45e, Khamouss), Van Roy, Nachtergaele, Van Rode (45e, Pietrons), Butkovics, Niangbo, Busselot, Thielemans, Bruno (80e, Delplace)

Les festivités commençaient très tôt grâce à Said, attentif, sur un tir de Geurde relâché par le portier brabançon (1-0). L'ailier rochefortois aurait même pu ouvrir le score deux minutes plus tôt, si Serez ne détournait pas son tir de justesse sur la ligne. Lazitch faisait parler son expérience pour adresser un ballon au-dessus de la défense villersoise, que Perseo contrôlait et n’avait aucun mal à conclure (2-0). Seule au grand rectangle, la même recrue rochefortoise pouvait s’offrir un doublé, mais sa frappe enroulée passait de justesse à côté. Juste avant la mi-temps, grâce à un corner joué rapidement, Perseo servait Cornet seul dans la surface, qui n’avait plus qu’à placer sa tête au fond des filets (3-0). Dès l’entame de la seconde période, le capitaine rochefortois Rémy pouvait alourdir le score avec une frappe en puissance aux 20 mètres, mais Serez dégageait des poings. Sous la pression unioniste, les villersois concédaient un nouveau but suite à un ballon mal jugé lors d’une passe en retrait à leur portier, que Cornet récupérait (4-0). Entré à la mi-temps, Gosselain était contraint de céder sa place, suite à une grave blessure qui le laissait au sol plusieurs minutes. Suite à un contact dans la surface, Said s’écroulait et Thielemans voyait rouge. Cornet s’occupait de la transformation du penalty pour signer un triplé (5-0). En toute fin de rencontre, Micha avait l’occasion d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais Serez la déviait, une fois de plus, du pied sur sa ligne. Les Rochefortois affronteront Sint-Eloois Winkel Sport (N1) dimanche.

"Tous les offensifs ont marqués et on a gardé le zéro : seul bémol, c'est la blessure de Nathan Gosselain, estimait Jeffrey Rentmeister. C'est une grosse perte. Les ligaments sont touchés. On abordera le prochain tour comme un match de préparation. Je ne veux pas d'autres blessés. C'est le championnat qui compte."