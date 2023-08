Purnode accroche deux points chez les ténors

Maubeuge 13 - Purnode 12

Les Brasseurs profitèrent des nombreuses erreurs de leurs hôtes tant à la frappe qu'à l'envoi pour mener 2-7 au repos. Les Français changèrent de visage à la reprise en alignant six jeux de rang (8-9) avant de prendre l'avance (11-10). A 12-12, le petit milieu Maenhout signa d'une outre la balle décisive.

Clermont 8 - Miavoye 13

Les visiteurs prirent un départ de choix pour mener 0-3 avant de connaître une baisse de régime. Toujours est-il que les Clermontois profitèrent de leurs erreurs et leurs déchets pour rétablir l'égalité (5-5). Les visités rivalisèrent jusque 7-7. Sentant le danger, les Onhaytois, emmenés par N. Pairoux, souverain au grand milieu, retrouvèrent leurs sensations et la précision pour signer 7-11 et 8-13.

Sart-en-Fagne A 13 - Purnode 6

Sous la houlette de Degrande, Van Oorbeck et Dooms, les Sartois, sans Thiry et Anciaux, menèrent la danse au premier acte (6-2, 7-4). Moins fringants dans les petits coups et sur le tamis, ils subirent le retour des Brasseurs à 9-5. Avec Macor, Francois et Cat au rechas, les Purnodois arrachèrent l'unité in extremis à 12-5.