La championne belge au sprint à Scy

Habituellement, cette course cycliste réservée aux dames( jeunes et expérimentées) est organisée à Emptinne par l'Union Cycliste locale. Cette année, toutefois, des travaux routiers ont obligé l'organisateur a déménager. Deux courses au programme. La première concerne les Dames Jeunesse: le Grand Prix Heulens. Elles sont 27 au départ: 15 U17 et 12 U19. Les unes vont s'envoyer 8 tours de 8,2 km sous les pédales, et les autres 6. Car les cadettes vont prendre le train en marche en accompagnant les juniores à l'issue de leur second tour. Et ce circuit n'est pas piqué des vers. Il est serti de quelques bonnes petites grimpettes. Dont une dernière peu avant l'arrivée. Courte mais astreignante. Contre toute attente, Emma Siegers (Baloise), sort son bon de sortie. Au second passage, elle compte neuf secondes d'avance sur une Amélie Lambert (Acrog) qui va rentrer dans le rang. Alors que les Bary, Goossens, Ramaekers., Van Thienen et Collie sont déjà à la traîne. Les cadettes, elles, passent ensuite ensemble en ayant repris la fugueuse. A ce moment, le peloton de tête est fort de quatorze éléments. Et il continue à augmenter son avance sur les autres engagées. Puis, elles ne sont plus que 9, Puis 7, car Bruylandts et Van Der Veken n'y arrivent plus. Les deux gagnantes sont là devant. Au sprint, c'est la cadette Auke De Buysser ( Avia. qui l'emporte. Emma Siegers, quatrième est première U19.