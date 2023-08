Clermont coiffé sur le fil

Senzeilles 13 - Clermont 12

Si Senzeilles s’aligne sans Dussard, Clermont doit composer sans Xavier et Louis Lawarée, en vacances, remplacés par Genot et Westyn. Les Clermontois filent à 0-3, pour virer en tête au repos: 4-7. A la reprise, les visités recollent à 7-7, mais les Verts avec Bastien monté au fond et Piron au grand milieu, repartent à 7-9 et restent aux commandes pour approcher du but à 11-12. Les Senzeillois ne lâchent rien et forcent une dernière égalité. Laurent Gobron, au service, redresse un jeu de 0-30, avec le gain de deux chasses et fouette entre les perches pour mener 40-30 et l’emporter sur une livrée fautive de Piron. "On a mené toute la lutte pour se faire coiffer sur la ligne, déplore Bastien. Il faudra se reprendre mardi, on n’est pas à l’abri."