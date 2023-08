23-22, 21-19, 19-21, 13-20

CINEY: A.Balthazar 4, Laroche, Jacques 5 (1x3), De Jaeghere 4, Tshiteya 14, Gielen 19 (4x3), De Petter 2, Husson 8, Vandescure, Malliar 19, M. Balthazar 2

Le moins que l'on puisse écrire est que Ciney n'a pas manqué son initiation en Coupe de Belgique avec, excusez du peu, un succès à Anvers, une formation du top en TDM1.

"On ne commence jamais un match pour le perdre mais de là à aller gagner à Anvers, j'en suis le premier surpris mais aussi le plus heureux", reconnaît le coach cinacien Yohan Balthazar.

Si l''avantage de 5 points des Namurois est rapidement comblé par les Anversois, le premier quart d'heure n'en reste pas moins très accroché(23-22 à la 10e) et malgré un premier coup d'accélérateur de l'équipe locale, Ciney s'accroche et ne concède que trois points au repos: 44-41.

La reprise est un peu plus compliquée et les visiteurs se voient mener d'une dizaine de points avant d'une fois encore retrouver l'énergie nécessaire pour revenir dans le sillage de leurs adversaires: 63-62 à la demi-heure. En multipliant les rotations, le coach cinacien parvient à maintenir la pression défensive et contre toute attente ce sont finalement les Anversois qui craquent: 76-82.

Belgrade 75 -Ninane 52

15-11, 16-10, 24-11, 20-20

BELGRADE: Beca 9, Vandekerckove 4, Demars 8(1x3), Davreux 14, Pretto 4, Hucorne 17 (2x3), Cerquarelli, Bampolineza 2, Mommer 5, Lhoest 12

Si les Belgradois se cherchent en début de rencontre (1-4 à la 2e), la première accélération porte ses fruits avec un 10-1 en trois minutes qui permet aux Namurois de prendre les commandes pour mener 13-7 à la 7e puis 15-11 à la 10e.

C'est en défense que la différence se marque le plus avec une grosse pression des Namurois qui font ainsi la course en tête pour mener de 10 points au repos: 31-21.

Le jeu rapide de l'équipe locale déstabilise les Liégeois qui se laissent distancer au fil des minutes, d'autant que les Belgradois sont de plus en plus efficaces en attaque: 40-23 à la 33e puis 45-26e et finalement 55-32 à la demi-heure. La victoire acquise, les deux équipes se neutralisent dans les dix dernières minutes: 75-52 score final.

"Je trouve que nous avons livré une belle prestation qui confirme notre bon début de préparation, commente le coach Didier Thémans. Avec une équipe plus jeune notre jeu est plus rapide et nous pouvons nous appuyer sur un jeu de transition plus efficace".