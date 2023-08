Certes, nous ne sommes pas ici pour traiter de la météo comme nous le ferions dans un salon de coiffure mais il faut bien l’admettre, la couleur du ciel a eu un impact important sur cette épreuve Si celle de l’an passé, affectée par une sécheresse record avais vu les pilotes et le public manger de la poussière, celle de cette année a commencé sous de mauvais auspices, notamment à cause d’averses carabinées. C’en fut à tel point que la Mini-Chinelle, débutée sous la flotte a été suivie d’une Chinelle des ancêtres avec plusieurs abandons. Le circuit fut d’ailleurs raccourci pour éviter des casses sur d’anciennes machines mais également pour préserver le circuit des 12 h.

Résultats: Mini Chinelle 65 cc: 1er: Tahère Dethier, 2e Morhing, Moreau et 3e Vanhoenacker (à suivre car le Liégeois est bien parti dans la carrière de pilote), Charneux. En 85 et 125 cc: Dolfini et Steinbrunn en première place, ensuite Goblet, Mohring puis Detournay, Bils. A noter, en K3 le premier est un petit gars de chez nous: Brachotte, suivi par Bertrand Bailleux.

En vintage, Van Langeveld, Cyte suivi de Vandersmissen père et fils puis de Folie et Lebrun montent sur le podium. Enfin, en Evo, on retrouvera du premier au troisième: Hella, Gauniaux; Wester Geurinckx et Neefs, Benjamin.

La météo, on y revient, fut telle que pour les premiers essais vers 11 h, seulement 18 équipes sur 84 équipages tentaient l’expérience. Un abansdon est à noter, celui du team CEF, Labillon,Colson, Fondu 7e à 07h du matin: abandon sur casse.

Quant aux 12h elles-mêmes, elles furent mouvementées jusqu’à la fin:

En troisième position, arrive le n°28 sur GasGas avec Lilo Gauthier, Adam Lucas et Benjamin Doneux. Ils ont eu très chaud car le n° 29, Hot Motorbike, sur KTM, a réalisé une "remontada" extraordinaire. Partis de la 14e place, Cremer (3 fois champion de la Chinelle), Gabriel et Geurts vont remonter à la 8e place à 3h du matin, puis à la 6e place à 4h du mat et enfin à la 4e place jusqu’à la fin.

En deuxième position, sur KTM, sauvé par un règlement très favorable (trop?) on trouve Dietger Damiens, ancien champion de l’Enduro des Sables, Mattéo Puffet, 2e à Nismes, un petit gars de Sambreville et Nicolas Dercourt. Ils ont réalisé une course extraordinaire même s’il faut absolument relater ce fait de course: à 20 minutes de la fin, la KTM a eu un problème de batterie. Damiaens aurait dû la pousser jusqu’au stand mais il a préféré couper court à travers le circuit. Normalement cela aurait dû entrainer une disqualification mais la Direction de course emmenée par Alaibn Viroux, après avoir contacter les instances nationales, n’a pu qu’infliger un tour de pénalité. Cela a permis au team de conserver sa deuxième place.

Premier, Antoine Magain, notre Belge qui avait raté de peu la victoire en 2019 revenait pour gagner avec une équipe Sherco (qui n’avait plus gagné la Chinelle, depuis 10 ans). Déjà lors de la présentation à Surice, il affirmait qu’il venait pour la gagne et il l’a fait! Scratch aux essais en 9 minutes 02 et meilleur chrono sur le circuit avec 8 minutes 55 au tour. Son coéquipier, Jérémy Sydow, a dû arrêter la course à cause d’un coup de raquette après un saut. Il s’est retrouvé avec le dos coincé et n’a pu continuer à rouler. Le troisième larron, Julien Roussaly, Français, a lui, pu garder au team sa place de leader. Car effectivement, ce team Sherco Factory a survolé la course à tel point qu’à un tour de la fin, Magain a préféré rentrer au stand pour éviter une casse lors du dernier tour. La moto est donc arrivée impeccable devant un public déchainé. C’est une stratégie que Sherco a pu se permettre vu l’avance de quatre tours. Cela ne s’était jamais vu lors d’une Chinelle et il faut bien admettre que ça a mis les nerfs de tous à rude épreuve.

Notons enfin une présence féminine: Elise Marchal, top 20 du championnat de Belgique.