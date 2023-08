Aissam Boutgmi de Loyers à Arquet

Quant à l'avenir du joueur, le président est très clair à ce sujet : "Nous ne mettrons absolument pas des bâtons dans les roues de Aissam, nous avons d'ailleurs tout mis en place pour qu'il puisse retrouver au plus vite un autre club. Nous sommes tout proches du début de championnat et je veux passer un début de saison dans la sérénité et non entrer dans des conflits."

De son côté, le joueur se montre également très déçu : "Cela me fait mal de quitter le club de Loyers car je m'y plaisais super-bien avec un comité à l'écoute et un très bon groupe, avance-t-il , je tiens d'ailleurs à remercier le président Guy Fontaine et le manager sportif Sandro Bassani pour leur soutien".

"Cela faisait un bon moment que le courant ne passait plus entre les coaches et moi, poursuit-il, nous avions très régulièrement des conflits, on me reprochait de ne pas m'investir assez depuis la reprise, mais je n'ai rien changé par rapport à la saison dernière ou j'ai tout de même mis 30 goals. Je pense que le plus important est le championnat et j'ai toujours répondu présent".

Deart Bajraktari à Loyers

Malgré cette séparation, Aissam va pouvoir s'affilier dans un autre club, et ce, avec l'accord de Loyers et une indemnité versée à ce dernier. Le buteur loyersois débarque ainsi dans la cuvette vedrinoise d’Arquet - l’ex-grand rival de Loyers en P1 la saison dernière - pour apporter plus de poids au secteur offensif en D3 ACFF.

Vu les qualités du joueur, certains clubs s’étaient d'ores et déjà montrés très vite intéressés par son profil de serial buteur.

Loyers a quant à lui déjà trouvé son successeur, en la personne de Deart Bajraktari, actif à Meux la saison dernière où il avait inscrit 11 buts, et libre de transfert.