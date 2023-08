Arbitre: Theunis

Cartes jaunes: Delooz, Becquevort, Joannès, Van Den Bogard, El Mokadem, Van Hove, Meukens, Kromah, Doncos

Cartes rouges: Omeruo (57e), Joannès (2j 57e)

Buts: Mangunza (1-0, 6e), Doncos (1-1, 44e)

AISCHE: Alves, Choisez, Jorand, Wauquaire, Delooz, Mangunza, Niewinski, Becquevort, Gécé, Joannès, Thirot

CITY PIRATE: Cloodts, Cloetens, Van Cauwenberg, Van Den Bbogerd, S El Mokadem, Van Hove, Y El Mokadem, Ernst, Meukens, Kromah, Doncos

Grâce à un pressing très haut et un jeu rapide, il ne faut que 6 minutes aux hommes du coach Jérôme Patris, pour ouvrir la marque suite à un superbe mouvement amorcé par Niewinski, qui donne à Mangunza, qui joue le une deux avec Choisez, et s'en va battre le gardien visiteur d'une frappe enroulée au second piquet (1-0). Il n'y en a que pour les visités qui se créeront encore deux belles occasions par l'entremise de l'omniprésent Choisez, mais ses essais finissent juste à côté et sur la latte. On pense se diriger vers la pause sur ce score arsenal, mais à la 44e, sur une des rares approximations des aischois, Doncos seul au petit rectangle égalise de la tête. La seconde période sera la copie conforme de la première, avec des visités toujours bien présents et des adversaires bien trop agressifs. La malchance est à nouveau présente pour Choisez, qui trouve à nouveau l'équerre. A la séance des tirs au but, ce seront finalement les visiteurs, qui, sans aucun mérite, vont se qualifier pour le prochain tour... Malgré une légitime déception, le T1 Jérôme Patris relativisait : "Nous avons sorti une grosse prestation, je suis fier des joueurs, la chance nous a boudés. Ce match était du bonus pour nous. La déception ne sera que de courte durée, ne voyons que le positif".