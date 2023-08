Quentin Croes, un Namurois séléctionné parmi les meilleurs archers belges, va disputer la Archery Cup ce samedi

"Nous avons sélectionné les archers qui sont arrivés 1ers et 2es lors des quatre manches qui composent le circuit national. Dans certains cas, nous avons sélectionné le 3e. Il y aura 16 archers hommes et 8 femmes, pour rester représentatifs, vu qu’il y a plus d’affiliés que d’affiliées dans la fédération. Huit clubs seront aussi présents, mais certains archers sélectionnés en club sont aussi sélectionnés en individuel", lance Aude Neste, responsable communication auprès de la fédération belge de tir à l’arc.

Parmi les clubs sélectionnés figure le club de Gerpinnes, où deux archers sont sélectionnés.

Des finales

La fédération a voulu ce tournoi comme une grande finale. "Le matin, il y aura des qualifications entre les archers sélectionnés. Un peu à l’image des Masters en tennis. L’après-midi, place aux finales à proprement parler. Celles-ci auront lieu dans une grande arène, entourée des spectateurs. Elles seront aussi télévisées, via la pageYoutube Boog Sport Vlanderen."

Au final, quatre titres de champion individuel et deux titres de champion par équipe sont mis en jeu.

Deux types d’arc

Lors de ce tournoi, les archers sont répartis selon leur genre, mais aussi selon le type d’arc qu’ils utilisent: certains archers utilisent l’arc compound (ou arc à poulie, soit une cible à 50m), d’autres utilisent l’arc recurve (ou arc olympique, soit avec une cible à 70m).

Un Namurois sélectionné

Parmi les 24 archers qui vont concourir en individuel, on retrouve un Namurois: Quentin Croes.

Affilié au club de Wierde (Namur), il a appris sa sélection avec beaucoup d’étonnement.

"C’est un peu inattendu car j’ai changé d’arme il y a seulement un an et je n’ai pas pris part à la dernière manche qualificative. J’ai donc été surpris, mais heureux, d’apprendre ma sélection. J’ai tiré à l’arc olympique pendant douze ans avant de me diriger vers l’arc à poulie, qui est plus technique et demande plus de concentration", illustre le jeune archer de 23 ans.

Les concurrents de ce nouveau tournoi se disputeront un prize money.