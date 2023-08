Mont-Gauthier: assurer le top cinq

Actuellement cinquième avec 23 unités, Mont-Gauthier ne compte que deux unités d’avance sur Isières et quatre sur Acoz. Pas question dès lors de musarder en chemin. Dimanche, les Rochefortois se déplacent à Galmaarden, qui lutte pour son maintien avant de recevoir Baasrode, le 15 août. "On doit confirmer la victoire signée à aller face à Gaalmarden, souligne Tristan Schmit. Et mardi, on doit prendre notre revanche sur Baasrode. Battu 13-9, à l’aller, on avait dû composer avec la blessure de Xavier Fiasse. Un bilan de 4 sur 6 nous permettrait de consolider notre place dans le top cinq. On éviterait ainsi Thieulain, Kerksken et Maubeuge en quarts de finale des play offs."