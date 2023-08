Cette saison, le club se met au vert. "Des panneaux photovoltaïques, financés pour moitié par la commune, ont été installés, s’est réjoui le président Patrick Daiche. Et la pelouse n’a jamais été aussi verte grâce au travail des bénévoles."

En outre, le club a été sélectionné pour intégrer le label "Club plus propre", une "méthodologie qui permet d’aider les clubs de football amateur à mettre en place un plan d’actions alliant propreté, tri et prévention des déchets et de s’inscrire dans une démarche globale de gestion des déchets".

Sur le plan sportif, les coaches se veulent prudents, voire ambitieux.

"Faire mieux que l’année passée, a précisé le coach de l’équipe féminine (P2A) Thomas Baisain. Avec la qualité du noyau, nous aimerions atteindre le top 5. Les recrutements ont été réalisés dans ce sens."

Des propos relayés par la défenseure Eloise Leunckens. "Le top 5 est atteignable. Le noyau est solide. Seul bémol, le calendrier qui, étant donné les forfaits, sera clairsemé."

Et le coach de l’équipe B (P4B) Michaël Liroux de poursuivre en affichant ses objectifs. "Jouer le tour final ! J’ai effectivement transféré quelques joueurs en connaissance de cause. Le groupe compte presque 30 joueurs, ce qui est énorme. Mais la cohésion est déjà bien présente, sur le terrain et en dehors du terrain."

Le T1 Oudaa Sidi Moctar en vacances, le T2 équipe première Frédéric Stenuit a exposé les ambitions du noyau A.

"Nous visons le maintien le plus vite possible. Nous essaierons de prendre les trois points chaque fois que ce sera possible. Le recrutement a été ciblé pour atteindre nos objectifs. Nous avons par exemple doublé tous les postes. Mais le foot n’est pas une science exacte.

Nous travaillons depuis un mois afin d’intégrer au maximum les nouveaux joueurs. Nous avons repris les entraînements début juillet. Je pense que nous serons prêts pour la reprise."

Il y a sept ans, le club ne comptait aucune équipe de jeunes. Le travail du coordinateur des jeunes Jacques Gilbert et de son équipe a permis à Sauvenière d’enregistrer tout récemment son 201e joueur. Un succès non négligeable !