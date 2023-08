Dans le cadre du troisième tour de la Coupe de Belgique, Rochefort accueille Villers-la-Ville, ce dimanche. Petite surprise de la compétition jusqu'ici, les Brabançons avaient éliminé le KVK Westhoek (D3 VV) aux tirs au but (3-3, 4-5 tab), au tour précédent. La rencontre au Parc des Roches aura un goût de David contre Goliath, tellement peu de joueurs du noyau Rochefortois ont connu le championnat provincial, par le passé. Mais les Unionistes veulent éviter de passer à la trappe, face au Petit Poucet de deuxième provinciale. "On a tout à perdre dans ce genre de match. Il y a quand même trois divisions d'écart. C'est à nous de faire en sorte que cette différence de niveau se ressente sur le terrain, affirme Grégory Lazitch, capitaine contre l'Union Namur. On ne veut pas gagner la Coupe de Belgique, mais si on peut aller chercher une affiche intéressante, ça fera toujours plaisir."

Avec une préparation déjà bien rodée, les Rochefortois donnent l'impression d'être plus que prêts pour la reprise du championnat, à l'image de la débâcle infligée à l'Union Namur, plus tôt dans la semaine (4-0). "Certaines paires offensives ou défensives commencent à bien se mettre en place, affirme Lazitch qui retrouve justement en charnière centrale Corentin Fiore, son ancien coéquipier à la RAAL. On ne recrute pas que le joueur à Rochefort, on recrute la personne. Je pense qu'on a bien recruté."

Laloux indisponible au minimumun mois

Carlos Uhia est toujours en revalidation après s'être déchiré les ligaments croisés, en février dernier.

Laloux s'est fait opérer cette semaine après sa lésion au ménisque. Il sera indisponible au minimum un mois. Gaëtan Gall est suspendu. Jeffrey Rentmeister dévoilait sa sélection après le dernier entraînement, ce vendredi soir