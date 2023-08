Ce dimanche, les Beaurinois qui seront coachés par Christian Léonard (NDLR: Stéphane Toupet étant en vacances), se déplaceront à Destelbergen, pensionnaire de P1 Flandre.

"Ce sera avant tout un bon match de préparation, explique Christian Léonard, ce sera sans doute compliqué contre une équipe qui vient de rejoindre l'élite provinciale et sera certainement toujours dans l'euphorie de la montée. Notre but est très clair, nous nous déplacerons pour prendre du plaisir, mais surtout et avant tout, ne pas rentrer avec des blessés, etc., en prévoyance de notre match de coupe de province à Gesves, le mardi 15."

Seront absents pour cette rencontre, Robert, Dardenne, T. De Becker, Mont, Rosijn et Broyer.

Ninove - Ciney (s. 20h)

Toujours privés de Marrazza et de Dehon, les Cinaciens se rendront à Ninove, pensionnaire de D2 Amateurs néerlandophone ce samedi soir. "Une grosse cylindrée qui descend de D1 Amateurs et qui, d’après les échos que j’en ai, est une équipe assez solide," indique Manu Rousselle qui a bien préparé ce long déplacement avec ses joueurs durant la semaine.

"Nous avons livré un bon match amical contre Meux (NDLR : 2-2) cette semaine. J’ai vu de belles choses et, Il s’agissait d’une bonne répétition avant la Coupe. Je sais que mes joueurs vont courir ce samedi, mais nous allons aller là-bas et jouer notre jeu et pourquoi pas, essayer de faire quelque chose de bien. Quoi qu’il en soit, il s’agira d’un bon entraînement et d’une bonne manière de préparer le championnat".