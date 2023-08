Bref, ce sera le quitte ou double pour les Clermontois qui seront privés samedi de Stoupy et Dupéroux. "Nous terminons tant bien que mal une saison calamiteuse où nous n’avons jamais été au complet, lance Nicolas Dupéroux qui ira la prochaine saison retrouver ses copains à Gochenée. On tentera de prendre un maximum de points." " On sera enfin au complet en retrouvant le cinq de départ. Mais a près trois voire six semaines d’arrêt pour certains, on est dans le flou relatif à leur état de forme, situe Damien Pairoux, le coach des Onhaytois. Sur un terrain pas évident, on visera la gagne pour rester en course."

Purnode luttera également pour sa survie

Purnode, également en lutte pour sa survie en promotion, effectuera deux déplacements épineux à Maubeuge et à Sart-en-Fagne A, autres candidats au podium. Un vacancier en chasse un autre chez les Brasseurs qui saluent le retour de Lurkin mais qui seront privés des services de Denis. Par ailleurs, Maubeuge aura un rôle d’arbitre dans la bagarre pour le maintien. Après la venue de Purnode, les Français hébergeront Thy-Thuillies avec l’opportunité d’engranger un maximum de points.