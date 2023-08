Le Grand Prix pour cadets et juniors de Couvin a tenu toutes ses promesses

Chez les U16 (cadets 1re année), ils sont 74 au départ. Dont un certain Augustin Maeck. Et tous ces braves vont devoir s’envoyer cinq solides grimpettes sous les pédales. Dont la rue "Pied de la Montagne" où est tracée la ligne d’arrivée. Elle est longue d’un peu moins de trois kilomètres, est sertie de nombreux virages et présente un pourcentage plutôt conséquent. Après le départ officiel, les gars mettent toute la gomme. Au premier GPM, c’est Mauro Keppens (le vainqueur d’Herbeumont) qui passe déjà en tête. Au premier passage de la ligne le peloton est compact. Au second, on retrouve quatre hommes devant: Keppens, Verdonck, Siegers et Van Kerckhove. À 1’21’’, Maeck est en chasse. Et à 2’15’’, le peloton. Ces hommes ne seront plus repris. Alors que derrière, c’est la grande lessive. À la cloche, les leaders sont toujours là et Maeck est revenu à 49’’. Mais il est trop tard. Keppens l’emporte avec sept secondes d’avance sur Siegers et onze sur Van Kerckhove.

Maeck ne le cache pas: "C’est de ma faute ! Lorsque les quatre sont partis, j’étais trop loin dans le peloton. Aux premières loges, j’aurais pu sauter dans leurs roues." Faut être pris pour être appris.

En U17 (cadet 2), ces messieurs, ou plutôt ces ados, doivent couvrir la même distance que les plus jeunes (60 bornes), en empruntant les mêmes chemins. Et parmi eux, deux gaillards qu’il faut tenir à l’oeil: Édouard Claisse (déjà vainqueur l’an dernier) et Lucien Dandoit (un très bon élément de Marchovelette). Mais pour l’emporter sur ce tracé il va falloir se lever tôt. Sur le circuit, au premier GPM, Claisse prend déjà les 5 points et annonce la couleur. Il est bientôt devant en compagnie de Van Damme et Vande Eynde. Ce trio possède une minute sur un peloton emmené par Dandoit. Au troisième tour, Claisse décide de déposer ses deux copains de sortie. À l’entrée du dernier tour, il compte 38’’ d’avance sur Van Damme et plus d’une minute sur Vanden Eynde, la messe est dite.

Les résultats

U16: 1. Mauro Keppens (les 60 km en 1h41’57’’), 2. à 7’’ Emil Siegers, 3. à 11’’ Seff Van Kerckhove, 4. à 21’’ Thomas Verdonck, 5. à 1’28’’ Augustin Maeck, 6. Jelle Heyns, 7. Brent Lippens, 8. Len Geerts, 9. Dylan Van Den Berghe, 10. Floren Appeltants.

U17: 1. Édouard Claisse (les 60 km en 1h34’05’’), 2. à 1’10’’ Thibaut Van Damme, 3. Mats Vanden Eynde, 4. Émile Vanspeybrouck, 5. Gust Depraetere, 6. Lucien Dandoit, 7. Rune Boden, 8. Arthur Van Den Boer, 9. Jasper Verbrugge, 10. Siebe Van Canneyt.