Quelques nouveautés au programme

Le programme de ces trois jours festifs montre quelques nouveautés: "La présentation des pilotes se fait désormais depuis le terrain de foot de Surice le vendredi dès 12h et une parade à travers bois avec les pilotes est organisée après cette présentation", lance Rudy Noël, organisateur de l’événement. Le reste de la programmation reste inchangé: le samedi, on rentre dans le vif du sujet avec, dès 8h, les essais de la mini-Chinelle, des Vintages, des Évolutions et de la Chinelle. De 11h30 à 19h30, place à la mini-Chinelle, à la course Vintage et à la course Évolution. La remise des prix de ces courses aura lieu dans la foulée, et après une petite remise en état du circuit, vers 20h30.

Départ de la Chinelle à minuit

À minuit, place au point d’orgue de ce long week-end de fête: le départ de la Chinelle. Les pilotes vont tourner sur le circuit, long de 7km, tracé le long de l’esplanade et dans les bois, pendant 12h. "Cette année, on remarque une plus grande affluence que l’année dernière pour la Chinelle, avec 84 équipages, et pour la mini-Chinelle, avec environ 40 équipages. On compte aussi une trentaine d’équipages pour les Vintages et une centaine pour les Evolutions", lance Alain Viroux, directeur de course.

De nombreux Namurois présents

"Parmi les pilotes, de nombreux Namurois sont attendus, comme Antoine Magain, Mattéo Puffet et Benjamin Doneux entre autres", précise le directeur de course.

Pendant ces trois jours, des foodtrucks et un bar seront présents pour sustenter les spectateurs. L’accès au parking est gratuit et l’entrée coûte 5€ par visiteur. Un espace camping de 500 emplacements est prévu.

L’organisation rappelle aux pilotes et aux visiteurs de garder les lieux propres: "Attention à la propreté, les fermiers nous préparent le terrain et nous devons leur rendre en l’état."

Pour plus d’infos: www.lachinelle.be