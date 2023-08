Si la première semaine de reprise s’est plutôt bien passée sportivement pour Belgrade avec deux succès en matches amicaux, le départ de Ethan Bertrand et les entorses de Cerquarelli et Fogang contrarient quelque peu les plans du club qui reçoit ce dimanche les Liégeois de Ninanne. "Le départ d’Ethan est une tuile mais il faut avancer et faire confiance aux autres joueurs qui ont démontré lors de cette première semaine un excellent état d’esprit, reconnaît le coach belgradois Didier Thémans. Nous avons déjà fait mieux que l’an passé en gagnant nos deux premiers matches amicaux mais ce dimanche c’est un match officiel et bien que la coupe ne soit pas un objectif, nous espérons faire un bon résultat face à une équipe de Ninanne que nous avons joué l’an passé et que nous retrouverons en championnat cette année. Comme chaque année la coupe doit nous servir de préparation mais je sens aussi une grande envie des joueurs d’engranger un maximum de succès. Il faut prendre match par match et puis nous verrons si oui ou non il y a la possibilité de passer le premier tour. Pour ce week-end, Medhi Cerquarelli devrait faire son retour mais ce sera encore trop tôt pour Loup Fogang."

Anvers – Ciney (v. 21 h)

Pour son premier match officiel en D3, Ciney aura fort à faire en se rendant chez les Anversois de TDM1. Un défi de taille qui ne semble pas effrayer les promus namurois qui ont remporté leurs deux premières rencontres amicales face à Nivelles et Gembloux. "Il est clair que nous nous attendons à un match compliqué face à une formation une division au-dessus de nous mais nous devons être ambitieux et tenter de sortir de la poule ce qui nous oblige à battre au moins une des deux équipes de TDM1 que nous allons rencontrer, explique l’ailier cinacien Grégoire Jacques. Nous n’avons fait que deux transferts et nous pouvons dès lors compter sur nos automatismes et notre collectif déjà bien rodé. Je suis certain que nous avons le niveau de la D3, nous avons battu Nivelles cette semaine, mais notre défense doit rester notre cheval de bataille. Nous sommes au devant d’un nouveau défi mais nous sommes tous très motivés pour le relever même si l’objectif principal sera de se maintenir. Un vendredi soir à Anvers, il est certain que nous ne partirons pas favoris mais au final nous n’avons rien à perdre, au contraire et j’espère vraiment que nous ferons un bon match."