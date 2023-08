AISCHE : Absents: Iglicki, Mariano, Galvez.

Les Aischois ont su éviter le piège dimanche dernier lors de la venue d'Evelette en dominant largement cette équipe (5-1):

"J'ai eu la confirmation que nous possédions un bon bloc et aussi, même si je ne m'y attendais pas aussi tôt dans la saison,que nous pouvions nous montrer réalistes devant le but".

L'équipe a affronté Tubize mardi soir (défaite 2-3) alors que l'entraînement de mercredi a "sauté" ("histoire de laisser souffler certains, il y avait quelques bobos également"), laissant celui de vendredi comme dernière préparation avant la venue du KSC City Pirates, en provenance d'Anvers comme son nom ne l’indique pas. Il s'agit d'un club qui est une sorte d'académie, dont l'intégration sociale est un des piliers.

Il compte plus de 1400 jeunes joueurs de plus de 100 nationalités différentes alors que l'équipe première évolue en D2 amateurs flamande:

"Bref, c'est du solide.Avec confiance et moins de pression que le week-end dernier, nous pourrons peut-être créer la surprise", conclut le coach.