Mertens à Scy pour se rassurer

Parmi les engagées annoncées, il y aura Fiona Mertens. "Pour une fois qu’il y a une course dans la région, je ne veux pas la rater, raconte celle qui porte désormais le maillot de la formation Carbonbike Giordana by Den Z. Depuis que je fais des courses sur route, j’y ai toujours été. C’est bien de soutenir les organisateurs. Et puis, c’est aussi une des seules épreuves vallonnées pour préparer les courses qui arrivent."

Soit d’autres compétitions de la région, d’un niveau bien supérieur, puisqu’il s’agira de courses reprises dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale, comme la Grisette Grand Prix de Wallonie ou l’AG Tour de la Semois. "Des rendez-vous pour lesquelles j’espère être en bonne forme, ajoute Fiona Mertens. J’ai aussi envie de me rassurer sur cette épreuve de Scy, car mes dernières kermesses ne se sont pas déroulées à la perfection. J’ai par exemple fait des erreurs au niveau de la nutrition sur ma dernière compétition."

Elle espère donc faire mieux, ce dimanche, en terre namuroise.

Départ des dames jeunesses à 12 h 30 pour 49,2 kilomètres (cadettes) et 65,6 kilomètres (juniores). Les dames élites s’élanceront à 15h pour 82 km.