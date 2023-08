"Jamin peut viser le Top 10, voire mieux"

Face au gratin mondial, que peut-il viser? "Il est capable d'aller chercher un Top 10 dans un bon jour, voire un Top 5 s'il est vraiment bien", répond Brice Scholtes, directeur technique de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles mais aussi à la tête de l'équipe d'Antoine Jamin, BH Wallonia MTB Team. "Je lui souhaite. Mais, cette année, Antoine a eu l'art d'alterner les hauts et les bas, de réaliser de véritables coups d'éclat mais aussi d'avoir des jours sans, comme au Championnat de Belgique, où il était un des favoris. Il faudra aussi voir au niveau du matériel. Le parcours proposé à Glasgow est assez intéressant d'après les vidéos que j'ai pu voir et le retour de mes coureurs. Il y a une partie très typée Jeux Olympiques, avec des portions artificielles, créées pour cet événement. Et il y a des parties comme on peut les voir sur les manches de la Coupe du Monde de VTT, avec des obstacles naturels. C'est donc un bon mélange des deux. Les obstacles techniques sont relevés. Ça passe bien à la bonne vitesse, mais il ne faut pas se louper. C'est un avantage pour Antoine, qui est super technique. Mais il est parfois un peu trop franc sur les obstacles et peut, dès lors, casser pas mal de matériel."

Et être retardé par un ennui mécanique. "Mais, je le répète, comme il a déjà réalisé des Tops 5 en Coupe du Monde, il peut envisager un Top 5", poursuit Brice Scholtes, qui sera consultant à la RTBF pour les épreuves de VTT.

Il suivra également Emeline Detilleux, samedi, sur l'épreuve des dames élites. La cycliste de Cerfontaine ne fait plus partie de son équipe, mais Brice Scholtes continue de la suivre de près.

"Elle a réalisé une saison incroyable, au-dessus des attentes de tout le monde. Elle est en forme, elle est capable de se hisser dans le Top 20. Elle a l'avantage d'avoir une bonne technique sur un parcours très technique. Au-delà de son ambition sur ce Mondial, il y a aussi la volonté de continuer à prendre des points, pour être certaine que la Belgique soit bien qualifiée aux Jeux Olympiques."

Si c'est le cas, la place de notre pays serait réservée à Emeline Detilleux, notre meilleure représentante.