Fin de saison menacée pour Crestan

Le verdict tombe. Et le médecin annonce au duo qu'ils doivent faire une croix sur les Mondiaux. En ce qui concerne la suite de la saison, rien n'est encore décidé. "Il suit énormément de séances de kiné, dans un premier temps. Dès notre retour en Belgique, nous irons voir ses deux médecins habituels et seulement nous parlerons de la suite de la saison. Nous n'allons pas nous énerver, et s'il faut stopper la saison, c'est ce que nous ferons. Il doit se protéger pour l'année prochaine, qui est une année olympique", poursuit André.

Abattu suite à cette annonce, Eliott est quelqu'un de positif. Aucun doute qu'il va relever la tête et mettre toutes les chances de son côté pour favoriser une guérison complète et rapide. Le plus dur, pour l'athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, c'est d'être toujours à Bordeaux, et de devoir ronger son frein.