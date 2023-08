Yoan Golinveau (Arch), médaillé de bronze aux mondiaux de la police et des pompiers, au Canada

Deux médailles de bronze pour Yoan Golinveau ©droits réservés

Un temps humide et chaud

Sur place, Yoan a dû s’adapter au décalage horaire, mais aussi aux conditions climatiques. "Je suis arrivé une semaine avant la course, mais j’ai eu du mal avec le décalage horaire. Les championnats se déroulaient du 28 juillet au 06 août, et je m’y suis rendu car je sentais que je pouvais faire un résultat. Je m’étais bien préparé au préalable, mais je suis étonné de ne pas m’être senti à l’aise sur place. En plus du décalage horaire, j’ai dû m’adapter à une météo chaude, lourde, et humide, ce à quoi on n’est pas vraiment habitués en Belgique. J’ai couru loin de mon niveau habituel. Par exemple, j’ai couru le 1.500m en 4’11’’, alors que je le fais en 3’59’’ normalement, et le 5.000m, je l’ai fait en 16’10’’, contre 14’50’’ en temps normal. Et ce n’était que mon deuxième 5.000m sur piste", ajoute Yoan, habitué aux courses sur pistes et sur route.

Un coût important

Pour se rendre à Winnipeg, au Canada, où se déroulaient les championnats, Yoan a dû y aller de sa poche, bien qu’il ait pu bénéficier de l’aide de sponsors et de la Ville de Dinant, d’où il est originaire.

Un événement important surtout chez les pompiers

Les championnats du monde de la police et des pompiers sont une compétition surtout connue auprès des hommes du feu: "On en parle peu dans la police, car on a peu de subsides pour y aller. Contrairement aux pompiers qui reçoivent beaucoup d’argent. Par exemple, les pompiers de Bruxelles, venus à 25, ont reçu 100.000€ de subsides."

Rendez-vous en 2025

Organisée tous les deux ans, la prochaine édition des mondiaux de la police et des pompiers aura lieu en 2025 à Birmingham (Alabama), aux États-Unis. Et Yoan compte bien en être de la partie.