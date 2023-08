Amélie Bihain (Arch), 9e des championnats de Belgique de 10km sur route

On n’arrête plus les athlètes de l’Arch ! Après Yoan Golinveau double médaillé de bronze aux mondiaux de la police et des pompiers, au Canada, le club cinacien est de nouveau sur le devant de la scène grâce à Amélie Bihain. Celle-ci, spécialiste du fond et demi-fond, a décroché la 9e place aux championnats de Belgique de 10km sur route samedi passé. "Faire un top 10 était mon objectif premier. Et je voulais aussi battre mon record, mais je n’étais pas prête ce jour-là pour y arriver", lance la Cinacienne, domiciliée à Theux. "J’y avais déjà participé l’année dernière et je m’étais classée 11e, avec un chrono de 36 min 29 sec. Cette année, je voulais améliorer celui-ci et j’ai réussi, avec un temps de 34 min 59 sec. Comme c’est un championnat national, on se connaît toutes, et il y a une bonne ambiance avant le départ. Mais sur le parcours, il y avait peu de monde, c’est peut-être dû au temps car la course se passe pendant une kermesse. Par exemple, l’année dernière, il y avait plus de monde le long du parcours, et plus d’ambiance."