Un Tour de Namur bien relancé

Bouillot avait d’ailleurs pris la parole, mercredi, au départ de l’épreuve, à Vresse-sur-Semois, demandant à tous ceux qui lui avaient fait confiance durant de longues années de continuer à le faire avec la nouvelle équipe en place. "Je suis fier de ce que nous avons réalisé", poursuit Michel Blondia. "Nous avons une bonne équipe avec Guy Warrinnier et le reste du conseil d’administration. Sans oublier tous nos bénévoles sans qui nous ne sommes rien, ni nos précieux sponsors. J’aimerais d’ailleurs améliorer des petites choses pour l’an prochain, notamment l’accueil du public et de nos sponsors. Mais je suis très satisfait de l’ensemble. Nous voilà partis pour encore de nombreuses années ! On y tient, à cette épreuve. Même si, financièrement, ce n’est pas évident. Mais je suis très content de ces cinq jours. Sauf de la météo !"

Une édition marquée par les conditions météorologiques

Le vent, la pluie, la grisaille et quelques apparitions réconfortantes du soleil ont en effet marqués cette édition relevée, avec la victoire finale d’Aaron Dockx, avec ses deux victoires d’étape, et avec les succès de deux coureurs de la formation continentale Circus-ReuZ-Technord (l'talien Delle Vedove et le pro cyclocrossman Gerben Kuypers), sans oublier la révélation suisse Valentin Darbellay. "Au niveau sportif, cela a été une très belle édition", ajoute Guy Warrinier. "Il y a eu peu de chutes et de beaux vainqueurs. Aaron Dockx, pour ceux qui suivent le cyclisme de près, c’est déjà un jeune connu. Moi, je le suis depuis qu’il est cadet."

Il ne fait certainement pas tâche dans le prestigieux palmarès du Tour de la Province de Namur-l’Avenir et… l’avenir nous dira s’il devient un champion. Dans les labourés et, ou, sur la route. "Nous avons reçu de bons échos de nos parcours. Avec une mention spéciale pour cette arrivée à Lustin, avec son Triple Mur. Je n’avais jamais vu autant de monde dans une côte du Tour de la Province de Namur-l’Avenir !"

Cela veut-il dire qu’elle deviendra une arrivée traditionnelle ces prochaines années ?

"Nous avons une convention avec Profondeville, qui prévoit une alternance départ – arrivée chaque année. Ce serait donc un départ l’an prochain. Nous avons aussi de nombreuses demandes. Des villes nous sollicitent, notamment pour l’arrivée. Comme Beauraing, Blaimont, Onhaye, Hastière…"

Déjà des pistes pour l’an prochain ? "Nous aurons encore l’étape des Ardennes, peut-être pas le même jour. Couvin est important pour nous, car nombreux de nos sponsors viennent de cette région. Et il y a l’arrivée traditionnelle à la Citadelle de Namur."