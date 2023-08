Tour de Namur: Kuypers en terrain connu et inconnu à la citadelle

Qui ont donc remporté deux des cinq étapes et terminé troisième du classement général de l'épreuve namuroise avec Gerben Kuypers. "Gagner l'étape de la Citadelle de Namur, pour moi, cela veut dire beaucoup", raconte, dans un sourire, celui qui avait été la révélation de la dernière saison de cyclo-cross, ce qui lui avait permis de monter chez les pros. "Avec ma discipline de prédilection, je connais bien ce site de la Citadelle, mais c'est la première fois que je terminais une course sur route ici. C'était nouveau. Mais c'était une belle première."

Avec une victoire autoritaire! Qui confirme celle décrochée en juillet sur une étape du Tour de Liège. "Je savais que cette montée pouvait bien me convenir, je me sentais en confiance, raison pour laquelle mon équipe a vraiment bien durci la course."

Il va désormais récupérer, avant de faire des courses sur route avec l'équipe World Tour (Overijse et Egmont Classic), pour ensuite se diriger vers les labourés.