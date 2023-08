Saint-Servais reprend le leadership

Après le partage des quatre jeux initiaux, les Namurois, sans Brandon Dhyne en vacances, opèrent la cassure (5-2 et 7-4). Au second acte, les Charlot, Lelièvre, Cornille et autre Génicot jouent mieux entre les lignes et multiplient les outres. Avec cependant la hantise du numéro 6 qu'ils concèdent à 10-5. " Pour la première fois sous la pluie et sur un terrain glissant, on a joué en bloc, souligne Marvyn Lelièvre."