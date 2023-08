Buts: Struyven (0-1, 70e), Martin (1-1, 82, pen), Mittiner (1-2, 88e), Akono (1-3, 90e)

Cartes jaunes: Francisco, Coscia, Mesrouri, Bodart

Cartes rouges: Vanderreycken (15e), Mabchour (55e)

ARQUET: Bodart, Vanderreycken, Martin, Mwemwe, Fischer (77e, Mertus), Pairon (58e, Jonckers), Demoulin, Delmarcelle, Akandja, J. et A. Mathieu

MONTIGNIES: Aromatario, Contino, Struyven (75e, Akono), Mesrouri (75e, Tuncay), Crainich, Villano (62e, Francisco), Kruys, Lange, Mabchoir, Mittiner

Ne pouvant compter sur ses deux gardiens, Gillet et Luyten, Arquet ne mérite pas plus. Dommage pour son jeune gardien Oscar Bodart (U19) qui, pour son premier match avec l'équipe A, a livré une très belle prestation. Ceci dit, Montignies a fait déjouer les Vedrinois. "Je suis évidemment satisfait du résultat confie le coach hennuyer Oriani De Santis On avait concocter un plan et était venu avec l'intention de bien figurer".

Réduit à dix dès la 15e, Arquet a pourtant livré une bonne première période avec un Akanja très en vue sur son flanc droit.

Dès la reprise on sentait que les Vedrinois n'étaient pas à leur affaire, au contraire des visiteurs qui perdaient Mabchour sur carton rouge. Si Struyven ouvrait le score, Martin pesnait pensait ramener les Namurois sur le droit chemin (1-1). Il n'en fut rien ce qui permettait à Mittiner et à Akono d'assurer la qualif’.

Tamines 0 - Haasdonk 1

Pas en ordre d’affiliation, Tamines n’a pu enregistrer que 14 joueurs sur sa feuille. Saïd Khalifa était donc obligé d’aligner certains joueurs à un poste inhabituel. Malgré tout, la Jeunesse débutait sa rencontre avec un pressing haut et beaucoup d’envie. La première période était assez équilibrée avec quelques opportunités de chaque côté. Mais juste avant la pause, une perte de balle dans le milieu de terrain permettait aux Flamands de partir en contre-attaque et Siali trompait Venturini pour ouvrir le score (43e). La seconde mi-temps fut plus animée, les deux équipes faisant preuve de plus de nervosité. Venturini a dû s’employer à plusieurs reprises pour éviter le break et laisser les siens dans la partie. A l’heure de jeu, Boukamir lançait Erdogan sur la gauche mais sa frappe était stoppée par une belle détente du gardien adverse. L’ancien Namurois s’est montré offensif et a pu tenter quelques fois sa chance, butant à chaque reprise sur le portier flamand. Mis à part des essais en dehors du rectangle, Tamines a éprouvé des difficultés à se créer de franches occasions. Pas assez donc pour retrouver Tubize au tour suivant. L’occasion pour les Alloux de se concentrer sur la première échéance en championnat face à Aische...

Spy 2 - Estaimbourg 1

Arbitre: Masset

Cartes jaunes: Devianne, Muronne

Buts: Rigo (1-0 33e), Francotte (2-0 89e) Devianne (2-1 94e)

Spy : Nicolas (74e Malloteaux), Murrone, Rhatay, Duchesne, Lisman (13e M. Boujabout), Francotte, Barzin, Aarab (46e Y.Boujabout), Rigo (90e Lion), Lescart (46e Gerodez), Delcomenne

Estaimbourg: Oliveira; Morel, Senesael, Karangwa (78e Decarpentrie), Delattre, Clément, Taquet, Sénéchal (40e Devianne), Delloye (66e De Vos), Dubrulle, Delval

L’objectif des Spirous de Rudy Anciaux était de passer au moins deux tours... But atteint sans la manière certes mais avec efficacité dans le rectangle adverse. A la 33e, Rigo profite d’un ballon qui traîne dans le rectangle pour mettre les visités aux commandes même si le score aurait pu être plus avantageux à la pause. A la reprise, cet avantage va plutôt crisper les Namurois et plusieurs opportunités visiteuses auraient pu faire mouche avant la délivrance par Francotte.