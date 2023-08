Louis Tonolli en impose à Clermont

Certains adultes avaient été attirés à Clermont par le ravitaillement à l'Orval... Le vainqueur de la longue distance ne s'est d'ailleurs privé d'y faire une petite halte! "J'espérais avoir avec moi mon ami Julien Legrain, je l'ai d'ailleurs un peu attendu mais il fallait quand même bien que je pense à terminer la course!, lança Louis Tonolli. J'avais pris un peu d'avance justement dans l'optique d'être à l'aise pour prendre ce fameux ravitaillement."

Louis s'est fait plaisir après le triathlon de l'Alpe d'Huez qu'il estime avoir un peu foiré. "C'était un peu plus d'un demi-triathlon. À la fin du circuit vélo j'ai vraiment commencé à peiner et la course à pied a été un calvaire. J'ai tenu pour être finisher. J'espère faire mieux à Gerardmer."

Julien Legrain, qui termine deuxième devant Mikaël Scohier, savait qu'il ne pourrait pas accompagner son ami jusqu'au ravito et encore moins le rejoindre. "C'était impossible! Ok il aurait bien voulu mais moi je naurais pas pu! Ce circuit très raide ne me convenait pas car je suis un poids lourd!"

Il a récemment fait lui aussi un triathlon. "Le ChtriMan à Gravelines, un triathlon complet. C'était mon 2e Ironman et je l'ai fait en un peu plus de 10 heures."

Louis et Julien sont non seulement des amis mais aussi des collègues puisqu'ils ont lancé il y a quelques mois "Top'timise" qui accompagne des athlètes dans leurs processus d'entraînement et de performance.

"Papa, j'ai raté l'avion!"

Louis Tonolli s'entraîne aussi de temps en temps avec Oscar Bourgeois qui s'est adjugé quant à lui la courte distance. "Une reprise après mon camp scout, raconte la cadette des Bourgeois (16 ans). Je ne savais donc pas trop où je me situais physiquement mais j'ai su garder une bonne allure de bout en bout et je ne me suis jamais retourné. Très vite je me suis retrouvé seul."

Il était d'autant plus seul que le reste de la famille, son papa Sébastien et son frère Louis notamment, étaient absents. "Ils sont en vacances! Je n'ai pas pu les accompagner en raison de mon camp."

Sa dernière victoire en course à pied datait du mois de mai (le Recolilo, course en relais qu'il a faite avec son frère). "Je fais quelques joggings de temps en temps mais ma priorité va aux trails et à la piste. Je vise ainsi un top 5 au championnat de Belgique du 2000m steeple chez les scolaires début septembre."