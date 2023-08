Julien Rossomme sur ses terres pour la Summer cup de Vedrinamur

Joli succès pour la première manche de la summer cup, proposée par Vedrinamur. 108 pongistes ont rejoint la salle vedrinoise Avec un plateau particulièrement relevé vu la présence de 15 séries B, 32 séries C et vingt dames. Vingt-neuf clubs étaient représentés. Aux côtés des Namurois on retrouvait les cercles de Braine, Hamme-Mille, Aye, Thuin, Wellin, et Perwez.