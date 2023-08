Jacques en voulait plus

Déçu, le coureur de Mazy se réconforte avec le fait d'avoir mieux terminé le tour de sa province. "À l'image de notre équipe, d'ailleurs. Nous avons bien remis les choses en place après l'étape de Couvin. On a mieux fini après avoir été un peu mauvais au début. Personnellement, oui, je suis content d'avoir eu deux dernières journées plus positives. J'avais du répondant, même si j'avais un peu peur du Triple Mur de Monty, j'ai su y faire une belle montée (il s'y est classé seizième, samedi) . C'est ce qu'il faut retenir. Et ce dimanche, le début de l'étape a été super-rapide. Mais on a toujours été bien placés: on connaissait les routes par coeur avec les différents régionaux. Dans le final, cela montait vite et c'était un peu sauve-qui-peut."

Il va maintenant récupérer avant de mettre le cap vers le Championnat de Belgique.