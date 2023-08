Cartes jaunes: Mucci, Traore, Béfahy, Kindermans, Van Bets, Francotte, Samouti

Buts: L. Laurent (0-1, 34e), Fernémont (0-2 sur penalty, 79e), Fournier (1-2, 90e), Lefevere (1-3, 97e)

GRAND-LEEZ: Legrand, Piret (65e Piazzalunga), Fournier, Evrard (77e Grégoire), Kindermans, Brouir, Ligot, Francotte, Van Bets (65e Delooz), Boreux (57e Trigaux), Gilles (77e Depireux)

MONCEAU: Cacciatore, Lissens, Fernémont (80e J. Laurent), Samouti, Béfahy (85e Magotteaux) Lefevere, Van Landschoot, Mucci, Van Gestel (66e Sylla), Traore, L. Laurent (85e Caudron)

Privés de Gilissen, blessé, les Grand-Leeziens ont tenu la dragée haute à des Hennuyers orphelins de Valery Andreev.

Le duel, joué sur le terrain synthétique, était précédé d’une minute de silence à la mémoire du directeur technique hennuyer, décédé la semaine passée.

Au cours d’une première période rythmée, les Namurois faisaient plus que jeu égal avec leurs invités. Le but de la tête de Laurent tombait contre le cours du jeu (0-1).

Lors du second acte, les visiteurs, forts de l’appui du vent, monopolisaient le cuir et se créaient quelques occasions franches, dont le penalty converti par Fernémont (0-2). Éliminés avec les honneurs, les Gembloutois auraient aimé offrir un meilleur cadeau d’anniversaire à Jordan Fournier, avant-dernier buteur d’un match plaisant (1-2).

Flavion 6 – Fleurus 1

Arbitre: Ali Fahmani

Cartes jaunes: Jadoul, Helson, M Delcourt, Konate, Marquet, Moris

Buts: A Delcourt (1-0, 13e), Hendrick (2-0, 34e), Mamona (3-0, 58e), Zingle (4-0 et 5-1, 60e, 90e), Hemal (4-1, 76e), Vanmackelbergh (6-1, 92e)

Flavion: Unver, Bodart, Jadoul, Mamona (77e Vanmackelbergh), Leroy (46e Zingle), Cheront, Petrisot, Hendrick, Helson (83e Dethise), M Delcourt (77e Deghrain), A Delcourt (46e Collart)

Fleurus: M Marquet, De Smet (60e Thiam), Dupont, Koç (69e Mons), Antoine, Mouton (46e Bodson), Baurain, De Smet, Konate (75e Z Hemal), Massaut, A Marquet (60e I Hemal)

Les hommes d’Eddy Morue commencent le match prudemment, il faut attendre la 13e pour voir Helson servir en profondeur A.Delcourt qui voit son envoi détourné en corner. Cheront le donne et Delcourt trompe Marquet (0-1). A.Delcourt, encore lui, pense doubler la mise à la 27e, mais sa reprise finit sur la latte. A 10 minutes de la pause, Hendrick se joue de trois défenseurs et d’une superbe frappe de l’extérieure double la mise (2-0). En seconde période, les locaux gèrent leur avance et inscrivent 4 nouveaux buts. Les visiteurs sauvent quant à eux l’honneur à 15 minutes du terme par Hemal. Le T1 Eddy Morue se montre satisfait de ses troupes malgré un début de rencontre compliqué "Le début fut laborieux, dit-il, les automatismes se mettent en place ? Nous passons ce tour et allons pouvoir affronter la D3 de Herstal dans un match qui ne pourra être que du bonus dans notre préparation d’avant saison." Le T1 Steve Decaux se montrait également satisfait malgré le résultat "Cette rencontre est un excellent match de préparation avant de jouer Montignies mercredi en coupe du Hainaut."

Ath 2 – Dinant 0

Arbitre: M. Saridogan.

Cartes jaunes: Richard, Herbecq.

Buts: Revercez (1-0, 67e), Fosso (2-0, 80e).

PAYS VERT: Charlo, Dutilleul, Hospied, Vandeville (75 Dekampener), Valenti, Mundine (17 Bamenga, 75 Cortvrint), Leleu, Dubois, Revercez, Fosso, Vallera (58 Herbecq).

DINANT: Delaite, Loriers (62 Colot), Makuanga (82 Kishilo), Dujardin (62 Leclercq), Herman, Nazé, Kone, Richard, Agnelli (75 Leyssens), Igot, Michel.

Il n’y a pas eu de surprise au Stade des Géants où Dinant s’est déplacé avec ses armes, offrant une première période de belle facture, mais la P1 namuroise a dû céder après le repos. Un score de 2-0 qui aurait pu, et dû, être plus lourd si la concrétisation avait été plus présente dans les rangs du Pays Vert et si la réussite n’avait pas boudé les médians Hospied et Vallera. Le premier cité trouvait deux fois le poteau de Delaite alors que le second voyait le dernier rempart dinantais sortir un réflexe sur une reprise à bout portant avant de claquer sa lourde frappe sur la barre. "Trois fois le cadre m’a sauvé, ça n’arrive pas souvent dans un match, souriait Cyril Delaite, le gardien dinantais. Sur le premier tir sur le poteau, leur numéro 10 joue super bien le coup en regardant ma position avant de tirer. Il voit que je suis un peu avancé et tente son lob. Je suis vu mais pas mon piquet ! Sur sa seconde tentative, là, je pense plus qu’il veut centrer mais retouche l’armature du but. Et j’ai encore poussé un ouf de soulagement quand je dévie la frappe de loin sur la latte. On peut dire que j’ai eu de la chance avant le repos." Il en avait un peu moins sur l’ouverture du score à la 67e de Revercez qui reprenait un centre en retrait de Fosso. "Le ballon touche à nouveau… mon poteau avant de me rebondir sur le front et finir au fond des filets". Ils’inclinait une deuxième fois à dix minutes du terme face à Fosso qui profitait du bon travail des rentrants Cortvrint et Dekampener. "On a senti la différence de division à ce niveau. On a été bons durant les 20 minutes initiales."