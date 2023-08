Dockx, une promesse mutlicolore

Mais les écarts restaient serrés. Avec quelques secondes d'avance sur Pim Ronhaar, très actif sur ce Tour de Namur mais jamais en réussite. "Pim m'a d'ailleurs bien attaqué sur la dernière étape, ce dimanche, raconte Aaron Dockx. Je m'attendais à une dernière journée difficile et cela a bien été le cas."

Car il n'a pas été attaqué que par l'ancien champion du monde espoirs de cyclo-cross. "Dès le départ, c'était vraiment à bloc avec le tempo assuré par les Circus-ReuZ-Technord de Gerben Kuypers, ajoute encore le petit Dockx. Cela a vraiment été très soutenu toute la journée. Mais nous sommes arrivés groupés au pied de la Citadelle. Dans cette dernière montée, je me suis concentré sur Ronhaar, mon plus dangereux rival. J'ai tout fait pour rester dans sa roue." Et même mieux que ça, puisqu'il a terminé devant lui sur la ligne d'arrivée, ponctuant et cet intense Tour de Namur à la quatrième place de l'ultime étape. Il aura été l'incontestable homme fort de cette épreuve. Avec deux victoires d'étapes (à Vresse-sur-Semois et à Lustin), avec le maillot jaune du classement général final, avec le maillot blanc de meilleur jeune et avec le maillot vert du classement par points! Sans oublier qu'il n'a jamais été classé au-delà de la cinquième place sur les cinq étapes!

"Je savais que je pouvais être bon sur la route, mais en tant que première année chez les espoirs, je ne m'attendais pas à gagner un tel tour, continue ce membre de la formation Alpecin-Deceuninck Development Team. Cela me donne encore plus confiance pour la route, mais la discipline de mon coeur reste pour l'instant le cyclo-cross."

Quelles ont été les clés de son succès sur le Tour de Namur? "Ma victoire à Vresse m'avait bien lancé, mais je pense que le fait de revenir sur la bonne échappée dans la deuxième étape, à Couvin, avec Ronhaar, a joué un grand rôle. Nous avions pris une avance que nous avons gardée jusqu'au bout face au peloton. Et puis il y a eu ma victoire sur cette très belle arrivée, dans le Mur à Lustin!"

Du haut de ses 19 ans, il a donc perpétué la tradition d'une domination des cyclocrossmen sur cette belle édition du Tour de la Province de Namur-L'Avenir. "On se rapproche de notre saison de cyclocross, on arrive donc en forme, analyse Gerben Kuypers, le vainqueur à la Citadelle. Sur cette épreuve, nous trouvons aussi des belles montées qui ne sont pas si longues et sont similaires des efforts de quelques minutes d'intensité comme dans notre discipline hivernale."