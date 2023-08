Arbitre: Godefroid

Les buts: Delooz (1-0, 37e), Choisez (2-0, 48e), Catinus (3-0, 57e), Olojede (3-1, 65e), Niewinski (4-1, 73e), Mangunza (5-1, 84e)

Cartes jaunes: Jorand, Delooz, Marques, Reuter, Becker

Aische: Alves, Jorand, Wauquaire, Choisez (85e Turhan), Delooz (85e Bonura), Catinus (75e Niewinski), Gécé (70e Beersaerts), Mangunza, Becquevort, Joannes, Thirot

Evelette-Jallet: Prevot, Dion, Eloy, Bojovic (90e Hadim), Ntwali, Toussaint (30e Baudoin), Marques, Meuter (46e Becker), Angiuli, Ruth, Olojede,

Connaissant les forces en présence, on s’attendait sans doute à un peu plus de résistance de la part d’Evelette-Jallet qui a pris une belle claque au Stade Bertrand. Après trente minutes équilibrées, une première accélération aischoise permettait à Delooz d’ouvrir la marque (1-0). La deuxième mi-temps à peine redémarrée, Choisez profitait d’une hésitation défensive pour inscrire le deuxième but. Evelette réagissait via Ntwali et Olojede mais le jeune Alves veillait au grain. L’addition se corsait via Catinus (3-0) et même si Olojede sauvait l’honneur de ses couleurs, Niewinski et Mangunza plantaient deux autres buts. Evelette buvait le calice jusqu’à la lie en perdant Bojovic (cheville) alors que Toussaint était déjà sorti en première-mi-temps, blessé à l’épaule.

Brian-Marc Mangunza: "Cela s’est bien passé avec une large victoire. On n’a pas pris ce match à la légère car on connaissait la qualité de l’adversaire. On a fait le boulot sérieusement comme on l’aurait fait face à une équipe de D3 ou même de D2". Yohan Prévot: " C’est un peu ce qui se passe depuis la reprise des entraînements. Il ne faut pas se cacher derrière des excuses, on ne fait pas les bons choix et surtout on ne va pas assez au charbon. Il va falloir remédier à cela pour assumer notre statut de favori en P1