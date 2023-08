Arbitre: M. Desmechts

Buts: L. Lambrechts (1-0, 21e et 2-1, 79e), Poncelet (2-1, 77e csc)

Cartes jaunes: Hofmann, Sorbian, Fondaire, Otte, Herbiet, Lambrechts

CINEY: Monteleone, Lambrechts (90e Verschuere), Antoine (65e Arnauts), Hanneuse, Fondaire, Poncelet, Bwangombo (76e Herbiet), Otte, Claude, Gaziaux (65r Bruckner), Michels (76e Despas)

SAIVE: Droeven, Roche, Godard, Mostert (72e Magnée), Sorbian (64e Beckers), Kreusch, Gioia (64e Godard), Hofmann, Lemaire, De Lamotte (83e Suevo), Khalid (72e Decortis)

La première occasion arrive à la 11e avec une tête de Gaziaux sur corner. Dix minutes plus tard. Claude déborde côté droit et trouve Lambrechts dans le rectangle. La reprise de ce dernier fait mouche. On pense alors les Cinaciens lancés vers un large succès face aux pensionnaires de P2, mais il n'en est rien. Saive se montre même dangereux avant la pause sur phases arrêtées avec notamment des têtes de Kreusch ou de Lemaire sur coup-francs. Les Cinaciens vont tenter de faire le break d'entrée de jeu en seconde période via Fondaire ou encore Claude. Saive résiste et à quinze minutes du terme, une frappe lointaine de Beckers est déviée par Poncelet et surprend Monteleone. Dans la foulée, Herbiet, adresse un centre millimétré à Claude dans le petit rectangle. Ce dernier trouve le poteau, mais Lambrechts est à l'affût et offre la qualification aux Cinaciens.

Elsaute 2 – Beauraing 5

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: B. Deville, Piette; Robert, Dardenne.

Buts: Ferreira (0-1, 2e), Schenk (1-1, 5e), Diskeuve (1-2, 10e), Ferreira (1-3 sur pen., 15e), Ferreira (1-4, 32e), B. Deville (2-4, 65e), Colaux (2-5, 90e).

ELSAUTE: François, Dirix, Counet (36e Lecloux), Williot, Mazouze (36e Campo), Weber, Dohogne, G. Deville (36e Piette), B. Deville, Diané, Schenk.

BEAURAING: Delobbe, De Becker, Robert (73e Gorge), Dardenne, Ronsijn (67e Wolf), Suray (46e Bachelard), Ansiaux, Baudoin (67e Mont), Dasty, Diskeuve, Ferreira (83e Colaux).

La "drache" s’est invitée pour cette rencontre, de quoi cueillir à froid les joueurs locaux, impuissants sur la frappe lointaine d’Alessandro Ferreira, après 2 petites minutes de jeu (0-1).

Lucas Schenk, la recrue offensive estivale en provenance de Richelle, va remettre les équipes à égalité 3 minutes plus tard après un cafouillage (1-1). Au quart d’heure, le marquoir indique déjà 1-3 après deux nouvelles réalisations des visiteurs; d’une part le capitaine Diskeuve qui se promène dans l’arrière-garde locale et d’autre part, Ferreira qui inscrit son doublé sur penalty en pleine lucarne. Il va même inscrire un triplé à la suite d’une mésentente des défenseurs d’Elsaute qui le laissent envoyer un obus dans le but du pauvre Maxime François juste après la demi-heure, et ainsi ponctuer la première période sur le score de 1-4. En seconde armure, les Elsautois reprennent avec de bonnes intentions mais sans parvenir à trouver la faille malgré un tir de Luca Schenk qui passe juste à côté. À la 65e, Brandon Deville hérite d’un coup-franc aux 20 mètres qu’il envoie directement dans les filets en contournant le mur et réduire l’écart (2-4). Charles Weber d’abord, Florian Campo ensuite auront l’opportunité de recoller à leurs adversaires depuis le petit rectangle mais tout deux rateront le coche. C’est même Beauraing qui va enfoncer le clou à l’ultime minute en faisant 2-5 par Amédéo Colaux, un jeune joueur né en 2007. Stéphane Toupet, le coach de Beauraing confiait : "C’était l’entame de match idéale. On a bien joué au sol et les dédoublements se succédaient. Tout réussi à notre jeune attaquant, Alessandro Ferreira, qui nous a mis sur orbite dès la première demi-heure. Tous mes jeunes joueurs sont à l’écoute et nous sommes restés sur nos gardes pour ne pas voir revenir nos adversaires en seconde période. On a toujours conservé au moins deux buts d’avance, cela nous a permis d’éviter de douter. Chapeau à mon jeune groupe qui a fait preuve de maturité."