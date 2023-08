Arbitre: Moyen

Carte jaune: Lambert

Buts: Lotte (0-1 23e, 0-2 27e), Pratz (0-3 Pen. 32e), Depaemelaere (0-4 69e)

Profondeville: Humblet ; Herbay, Demeuse (74e Paquet), Lambert, Lincé (61e Bodart), Janssens, Nelis-Culot (74e Ruelle), Majiku (46e Edebouw), Ghesquière (46e Dache), Scailteur, Chevalier

Biesme: Jacquet ; Leemans (46e Fabris), Mollet, Wackers (59e Lambot), Pratz, Deppe (46e Wauthy), Lotte (73e Nitelet), Graulus, Descarpentrie (70e Dubois), Blanchard, Depaemelaere

Ce second tour de Coupe de Belgique débute avec vingt bonnes minutes de retard suite à des soucis informatiques et logistiques. Cela ne semble pas trop perturber les protégés d’Olivier Defresne qui sont les premiers en action avec un bel essai de Pratz repoussé par Humblet, bien placé et à l’aise dans son habit de gardien. Les visités tentent de rivaliser tant bien que mal. Un pari réussi jusqu’à la 23e. Lotte est à la bonne place pour ouvrir le score avant de doubler la mise à la 27e."Nous aurions pu marquer plus tôt. Mais nous avons fait le taf en menant 0-3 à la pause. Il y avait moins de rythme par la suite ce qui est compréhensible", remarque le T.1 biesmois, en pensant à un précédent essai de Decarpentries.

Ce dernier était arrêté fautivement dans le rectangle peu après la demi-heure. Pratz ne se fait pas prier pour convertir la sentence et ôter les derniers espoirs profondevillois. Dès la reprise, Éric Suray tente de changer cette fatalité en introduisant du sang neuf. Malgré un rythme décroissant, les Biesmois restent toujours les plus dangereux comme sur un essai de Descarpentrie à la 50e. Un superbe coup-franc converti par Depaemelaere fixait les chiffres malgré une dernière tentative de Pratz à la 76e. Humblet sortait encore ce dernier ballon chaud. Ses coéquipiers n’avaient jamais lâché prise et ont montré aussi quelques belles choses sans pouvoir sauver l’honneur.