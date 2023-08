Balle pelote: un leader bousculé à Mont-Gauthier

"On reste invaincu sur notre ballodrome, c’est important", confie Benoît.

Fontaine, conserve toutefois la première place et garde trois points d’avance sur Mont-Gauthier. Les Cloutiers ont les cartes en main pour retrouver l’antichambre de l’élite.

En faisant le plein, chez la lanterne rouge, St-Denis, Clermont, s’est offert une bouée d’oxygène, et avec 29 unités se rapproche du podium. Les Verts se retrouvent à deux points de la troisième place, occupée par St-Marc. Après l’échec à la balle du Gouverneur, la bande à Guidon, a su relever la tête pour aller exécuter une équipe de Presgaux, privée de Julien Froment (2-13). Avec un vent contre la livrée, les livreurs locaux ont multiplié les livrées hors cadre ou courtes. Et sur le rectangle namurois, les Pairoux, Guidon, Briot s’en sont donné à cœur joie, fouettant à de nombreuses reprises entre les perches.

Malmené par une équipe de Villers-le-Gambon bien décidée à abattre ses dernières cartes, Planois a dû attendre les derniers jeux pour renverser la vapeur. "Villers a encore mené 10-11, précise Claude Roels. C’est le moins mauvais qui l’emporte."

Mont-Gauthier 13 – Fontaine 11

Déjà vainqueur de la manche aller, Mont-Gauthier a dicté sa loi à Fontaine le leader, préservant ainsi son brevet d’invincibilité à la maison. Un duel disputé devant une belle chambrée.

La rencontre débutait sous la pluie et Fontaine profitait des erreurs locales au rechas et au service pour filer à 0-2 et 1-3. «À l’exception de Marion, on ne répondait pas sur le rectangle», avoue Benoît Halin. Les Rochefortois corrigeaient le tir et recollaient à 3-3, 4-4 pour virer en tête au repos : 7-6. Les Cloutiers faisaient encore illusion à la reprise, en égalisant à 7-7. «Les visiteurs accumulaient alors les fautes sur le tamis et à la frappe, seul Vleugels répondait. Nous avons nettement mieux respecté les lignes.» Mont-Gauthier s’isolait à 11-7, concédait un dernier jeu avant de conclure. DO