63 inscrits malgré la pluie au TC Wépion

Avec un maximum de huit inscrits par catégories, le TC Wépion a tout de même réussi à remplir une majorité de ses tableaux. "Toutes les catégories masculines étaient complètes, trois heures après l’ouverture des inscriptions, explique Clémence Charlier, bénévole également pour le club. Chez les femmes, c’était plus compliqué. Les tableaux n’étaient pas complets."

Malgré une édition annulée la saison passée, les joueurs locaux ont profité de cette occasion pour revenir taper la balle jaune. "Nous ne disposions pas assez de juge-arbitres. Beaucoup de membres du club sont tout de même revenus. Ils étaient tous très contents que tournoi soit à nouveau organisé. On a accueilli plusieurs clubs namurois. Des joueurs d’autres provinces sont même venus participer", se réjouit Clémence Charlier, qui confirme qu’une nouvelle édition aura bien lieu, la saison prochaine.

Pas de terrain couvert disponible

Édition pluvieuse, édition heureuse… ou presque. Face à une pluie incessante tout au long de la semaine, le TC Wépion n’était pas en mesure d’organiser de matchs sur ses terrains extérieurs, tous trois en briques. Le club namurois a essuyé pas mal de refus de clubs aux alentours, pourtant nécessaire pour permettre au tournoi de suivre son cours. "Ça a été très difficile de jouer à l’extérieur, surtout qu’on ne dispose pas de terrain intérieur. On a dû appeler des clubs de la région en dernière minute pour leur demander s’ils voulaient bien héberger nos matchs. On a eu beaucoup de refus, reconnait la coach. Ça nous a compliqué la tâche. Le TC Bois-de-Villers a cependant bien voulu nous accueillir et on les remercie chaleureusement pour cela."

Le TC Wépion dispose d’une bulle chauffée pour couvrir deux de ses trois terrains extérieurs. "La bulle ne sert que pour la saison d’hiver. Il faut faire venir des équipes d’entretien pour l’installer. Ce n’était pas envisageable de l’installer à quelques heures du tournoi. On a fait avec nos moyens", termine Clémence Charlier.