Aische: Mariano, Iglicki, Maisin, Choisez, Lemepereur, Lopez (blessés)

Evelette-Jallet: Atès (absent), Benothman, Rosmolen (blessés)

De nombreux observateurs namurois avaient pointé ce potentiel affrontement entre l’équipe aischoise et l’ultra-favori de la future saison en P1, Evelette-Jallet qui s’est méchamment renforcé avec une équipe digne du niveau national. Après avoir éliminé Meux B dimanche dernier, l’équipe d’Olivier Cauz se rendra bien au stade Bertrand avec l’intention de jouer un mauvais tour aux Hesbignons: "Comprenons-nous bien, le but n’est pas d’aller au Heysel en mai prochain" prévient Olivier Cauz. "Mais on devrait assister à un match très intéressant, bien plus qu’un match amical et avec aussi la possibilité de recevoir une D2 amateur au tour suivant en cas de victoire. Je serai malheureusement privé de Rosmolen hospitalisé ce week-end (il souffre sans doute d’une petite commotion conséquence du dernier match) et de Becker qui ne commencera pas, c’est-à-dire mes deux médians créatifs".

Un noyau dédoublé

Côté aischois, si tout se passe bien depuis la reprise, Jérôme Patris devra aussi se priver de quelques joueurs: "On a heureusement, un noyau où toutes les places sont dédoublées mais ce n’est jamais l’idéal d’avoir autant d’absents en pleine préparation" admet le coach pour qui le rendez-vous sera un peu spécial quand on connaît son passé namurois.